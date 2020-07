J Balvin y Tainy lanzan ‘Agua’, canción para la nueva película de Bob Esponja

Este jueves, fue el lanzamiento oficial de ‘Agua’, la nueva canción de J Balvin y Tainy, que hace parte de la película The Spongebob Movie: Sponge On The Run.

El artista había antojado a sus seguidores con varias publicaciones en redes sociales que daban pistas sobre su nuevo trabajo musical.

“Sé que este tema tiene vibra y mucha felicidad para este momento que tanto necesitamos”, escribió el cantante.

La película de Bob Esponja llegará a comienzos de 2021 a través de plataformas digitales, luego de que su estreno en cines fuera pospuesto a lo largo de este año por la pandemia del COVID-19.

Por su parte, J Balvin repite con su música en producciones cinematográficas. ‘Ritmo’ con Black Eyed Peas hizo parte de la cinta ‘Bad Boys 2’ y la canción ‘Ay Vamos’ sonó en la película ‘Rápidos y furiosos 7’.

El artista también participó en la banda sonora de la película de animación japonesa ‘Human Lost’.