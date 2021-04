J Balvin y Valentina Ferrer posan por primera vez como padres para portada de revista

J Balvin y Valentina Ferrer posaron por primera vez como padres, en exclusiva para la revista Vogue México.

“Una imagen vale más que mil palabras. Posando para la lente de Vogue, Valentina Ferrer y J Balvin confirman que están esperando un bebé y serán padres muy pronto”, indicó la publicación.

Por su parte, la modelo argentina comentó: “se va agrandando la familia”.

La noticia de que J Balvin y Valentina esperan su primer hijo tenía expectantes a los fans desde hace varios meses ante los rumores del embarazo.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, detalló la modelo en entrevista para Vogue.

Ferrer se mostró emocionada por formar una familia con el cantante colombiano, a quien conoció en 2017 en la grabación del video ‘Sigo extrañándote’. Aunque desde ese entonces se rumoraba que sostenían una relación, solo hasta 2019 se dejaron ver públicamente en la entrega de los Premios Grammy.

La imagen escogida por la revista es de Valentina enseñando ver por primera vez su barriguita y a J Balvin abrazándola.

“Él se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el wifi se guinda (cuelga), así se quedó, guindado. Se lo dije en persona, pero así quedó”, contó la exreina.

También se ha comentado que el nombre del bebé será Río, aunque sobre eso no reveló mayores detalles la modelo.