J.Lo envía atrevido mensaje a Leonardo Di Caprio. ¿Qué le respondió el actor?

Jennifer López fue invitada a la sección Carpool Karaoke del programa The Late Late Show, una entrevista que se hace al interior de un vehículo que conduce James Cordeon. Durante la mayor parte del tiempo se dedicaron a las bromas y a cantar con mucha espontaneidad.

Pasado un rato, Cordeon le pidió el celular y, con algo de complicidad, dejó que escribiera un mensaje de texto. “Hey Baby, creo que necesito pasarla bien. ¿Alguna sugerencia?. J Lo”. Inmediatamente la cantante expresó que no iba a dejar que lo enviara, sin embargo, el presentador no le hizo caso y terminó enviándoselo a nadie más ni nadie menos que Leonardo Di Caprio.

La diversión continuó cuando el protagonista de El Renacido envió una respuesta. “Te refieres a esta noche, boo boo? ¿ir a un club?”, decía el mensaje entrante. López lo leyó en voz alta y expresó de manera divertida: “lo más gracioso es que él cree que voy en serio”.

Si se reunieron o no es algo que aún no se sabe. En todo caso, la escena fue bastante divertida y la reproducción del video publicado por la cadena CBS por poco alcanza los 30 millones en Youtube. ( VER VIDEO )