Jackeline Rentería se suma a Mariana Pajón: la luchadora caleña también se casa

Felicidad y asombro, así describió la doble medallista olímpica Jackeline Rentería, el momento en que su novio, el santandereano y luchador olímpico de la Selección Colombia Jaír Alexis Cuero Muñoz, le propusiera matrimonio luego de 14 meses de noviazgo.

“Estábamos en Bucaramanga, ciudad de donde es mi novio. Decidimos salir a caminar y terminar la tarde con una cena especial. Allí, le pregunté que si era cierto que yo era su vida, me dijo que era cierto. Entonces me preguntó que si quería ser su esposa y fue algo muy lindo, me asombré demasiado porque era una charla de pareja que nunca pensé que terminaría de esa manera, así que le dije que sí, lo abracé y casi me pongo a gritar de la emoción”, narró con alegría la deportista de Cali.



Te Amo demasiado mi consentido. Una vida hermosa a tu lado. Sigo muy feliz. Una foto publicada por Jackeline Renteria C. (@jackyrenteria2020) el 11 de Oct de 2016 a la(s) 5:00 PDT

La luchadora vallecaucana contó que en el deporte que ama encontró el hombre de su vida.

“Para mí es una alegría total que, en el deporte que amo y he invertido el mayor tiempo de mi vida, haya podido encontrar el amor, que tantos sueños que de niña uno se hace, hoy los pueda materializar con la propuesta que me ha hecho Jaír Alexis”, dijo Rentería.



Recorriendo nuestro hermoso pais. Feliz de tantas aventuras a tu lado Una foto publicada por Jackeline Renteria C. (@jackyrenteria2020) el 3 de Oct de 2016 a la(s) 2:49 PDT

