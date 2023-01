“Jamás lo había tenido así”: Elizabeth Loaiza sorprendió con foto de su abdomen

La modelo, que fue portada de la revista Playboy México, también dijo que en la vida se debe tener esfuerzo, dedicación y disciplina.

Elizabeth Loaiza no para de sorprender a sus más de un millón y medio de seguidores en Instagram, esta vez lo hizo con una foto de su escultural abdomen.

En el registro, la exportada de la revista Playboy aparece acostada en un sofá, con una diminuta lencería y luciendo en pleno su zona abdominal.

La modelo nacida en Cali atribuyó este cambio a una dieta que, según ella, arrojó resultados de manera tempranera.

“Jamás había hecho ninguna clase de dieta, pero dije ‘voy a hacerla a ver qué’. Creo que vi resultados en muy poco tiempo. Jamás había tenido mi abdomen así”, escribió.



La foto de la excandidata al Consejo de Bogotá contaba con más de 22 mil me gusta y cerca de 200 comentarios al 16 de diciembre del 2019.

De igual manera, ella afirmó que el resultado de su envidiable figura es gracias a la constancia: “Ahí se ve lo que siempre digo qué hay que tener en la vida: esfuerzo, dedicación y disciplina”.

En uno de los comentarios de la publicación, la empresaria aprovecho para dejar en claro que nunca ha ido al quirófano para modificar su zona abdominal. “Jamás en mi vida me he operado mi abdomen”.

Tras esta publicación, sus fanáticos no se ahorraron los elogios.

@Je.sus4427 dijo: “Eres una flor que nunca pierde su aroma, hermosura y, sobretodo, que nunca se marchita”. Por otro lado, @Carlosdautt comentó: “Bello ese abdomen”. Asimismo, @Josecorcorcino21 replicó: “Flaca encantadora”.

De esta manera, la modelo y empresaria nacida en Cali dejó claro que una dieta balanceada y un estilo de vida saludable, son elementos fundamentales para lograr un cuerpo de ensueño.