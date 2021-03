“Jamás perdí la fe”: Carolina Cruz y el duro camino para el nacimiento de su segundo hijo

La primera foto del rostro de Salvador, su segundo hijo, tiene un significado más que especial para la presentadora Carolina Cruz.

En un post en redes sociales ella lo explicó y la historia no solo deja al desnudo los dramas que viven los famosos en su día a día, algo que para muchas personas es inimaginable, también muestra la sensibilidad de esta mujer que todos los días acompaña a los colombianos a través de la pantalla del programa Día a Día de Caracol TV.

“21:23pm hace exactamente 3 semanas, a esta hora nació Salvador”, comenzó contando en la publicación, que acompaña con la primera foto de la cara del bebé.

Luego, escribió: “El embarazo de Matías fue natural, lo logré muy rápido, fue un embarazo sin riesgos y muy tranquilo. Mati nació de 36 semanas, un 6 de abril del 2017 a las 8:45 a.m., rompí fuente a las 3:30, con mucha tranquilidad llegué a la clínica, pero entré en shock y tengo muy pocos recuerdos del proceso desde que entré a sala de cirugía”.

En adelante, describió los problemas de salud que tanto el bebé como ella tuvieron que enfrentar: “Matías nació y no pude lograr una foto de ese momento ya que de una se lo llevaron para la UCI. Por tal razón, no lo pude pegar a mi pecho, sino hasta la noche que bajé a verlo, pero ya le habían dado fórmula, no tenía fuerza para la succión, tuvimos que hacerle terapias en la clínica, 5 días de antibiótico para madurar sus pulmones y además la saturación se le bajaba cuando dormía”.

“Por esto estuvimos un mes en casa con oxígeno, pude lactarlo por 4 meses, me salía muy poquito y tomaba fórmula, pero ese poquito que le daba y esos maravillosos 4 meses fueron de muchísima gratitud. Hoy en día, gracias a Dios es un niño muy sano”, dijo.

“Al mes de nacer Matías me hice la citología y salió mala, tenía una lesión en el cuello de mi útero, por lo que me tuvieron que realizar varias biopsias y después 2 conizaciones”, describió.

Sabíamos que un próximo embarazo sería de mucho cuidado por tener el cuello del útero más pequeño, pero jamás perdí la FE" Carolina Cruz.

A pesar de lo complejo, Carolina Cruz no perdía la esperanza de tener otro hijo junto a su esposo, el actor Lincoln Palomeque.

“Al año y unos meses volví a quedar embarazada de manera natural nuevamente, muy rápido pero a las 9 semanas dejó de latir el corazón de este angelito y me tuve que enfrentar a una de las cosas más duras que puede vivir una mujer, un legrado. Esperamos unos meses para empezar de nuevo a buscar bebé y fue casi imposible ya que mi ovulación estaba bajita; recurrimos a la fecundación in vitro con mis óvulos sobreestimulados y el esperma de Lincoln”, recordó.

“El año pasado en abril empecé con el tratamiento con toda la fe y la mentalidad que mi sueño de ser mamá y darle un hermano a Matías sería una realidad. Le tengo pánico a las inyecciones pero empecé a visualizar que todo sería perfecto y después de 3 banqueos me realizaron una única transferencia y todo salió como lo pensé, fue un proceso muy lindo, tranquilo y lleno de amor”, finalizó.