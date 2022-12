James Horner, compositor estadounidense (1953-2015)

22 de junio de 2015

El compositor estadounidense James Horner, que ganó dos Óscar por la banda sonora de "Titanic" y creó también la música de otros éxitos de cartelera como "Avatar" o "Braveheart", falleció después de estrellarse su avioneta privada en California.

La avioneta se estrelló cerca del Bosque Nacional de Los Padres, a alrededor de 96 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Bárbara (California).

La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) confirmó en un comunicado que la aeronave era una S312 Tucano MK1 de un único motor y que el piloto murió en el accidente.

A lo largo de su carrera, Horner recibió 10 nominaciones a los Óscar y ganó dos por la banda sonora de "Titanic" (1997) y por la canción original de esa película, "My Heart Will Go On", interpretada por la canadiense Céline Dion.

Horner también ganó nominaciones por sus bandas sonoras para los filmes "Alien", "Apollo 13", "A Beautiful Mind", "Avatar", "Braveheart", "Field of Dreams" y "House of Sand and Fog", además de por la canción original "Somewhere Out There", de la película infantil "An American Tail" ("Fievel y el Nuevo Mundo").

Entre las más de cien bandas sonoras que compuso se encuentran también "The Mask of the Zorro", "Legends of the Fall", "Casper", "Jumanji" o "The Amazing Spider-Man".

Nacido en Los Ángeles (California) en 1953, Horner comenzó a tocar el piano a los cinco años, y se formó en Londres, en el Royal College of Music, según una biografía publicada en el sitio web especializado en cine Imdb.

En la década de 1970, Horner regresó a California para seguir estudiando música en dos universidades de ese estado, hasta doctorarse en Teoría y Composición de Música en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Después de un tiempo componiendo bandas sonoras para proyectos estudiantiles llegó su primer trabajo de alto perfil, "Star Trek II: The Wrath of Khan" (1982), tras lo que fue encadenando ofertas de directores de cine de cada vez mayor renombre.

Durante su carrera, Horner trabajó para George Lucas, Steven Spielberg, James Cameron, Oliver Stone y Ron Howard, entre otros.