James Rodríguez anunció el nacimiento de sus sobrinos con una tierna publicación: "Soy tío x2"

Con una emotiva foto en sus historias de Instagram, James Rodríguez le dio la bienvenida a sus dos sobrinos. Juana Valentina, hermana del 10 de la selección Colombia, dio a luz a gemelos.



James Rodríguez subió una foto en la que se alcanzan a ver las pequeñas manos de los bebés. El deportista etiquetó a su hermana y a su cuñado y acompañó la publicación con la frase "Soy tío X 2". Hasta el momento, se desconoce la fecha de nacimiento de los pequeños, aunque se especula que fue el pasado domingo, 25 de junio, día en que el jugador subió la fotografía.

"Felicidades a la feliz pareja", "Ojalá sean iguales de guapos a James", "Bendiciones a la familia ❤️❤️❤️", "Bienvenidos los nuevos integrantes en la Familia ♥️🥰👼🙏" y "Ese es el tío que todos quieren tener", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Sobrinos de James

¿ROMANCE ENTRE JAMES RODRÍGUEZ Y ALESKA GÉNESIS?

James Rodríguez y Aleska Génesis

En los últimos días, James Rodríguez fue captado en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos, acompañado por nada más y nada menos que Aleska Génesis, modelo venezolana a quien se le vio en un video supuestamente tratando de hacerle brujería a Nicky Jam. Se rumora que el 10 de la selección Colombia tendría un romance con la joven.

Las imágenes fueron compartidas el sábado 10 de junio por La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión. El corto video recibió un sinnúmero de comentarios, algunos a favor de que exista una relación entre las personalidades, pero otros, muy en contra.

"Puede que estén juntos, pero necesitamos una evidencia que Aleska le está haciendo brujería a James", "James, por favor, póngase la ropa interior al revés para que no le entre ninguna brujería 😂😂😂😂😂". "Algo se está cocinando" y "Te amo, James, pero no me gustas con ella, es peligrosa", fueron algunas opiniones en redes sociales.

Pese a los rumores, James Rodríguez aclaró luego que entre él y la modelo venezolana solo existe una amistad.

En noviembre de 2022, Aleska Génesis causó revuelo en redes sociales con un video en el que apareció con otra mujer que supuestamente le estaba haciendo brujería al cantante Nicky Jam.

Aleska Genesis ha estado en tendencia en las redes sociales después de que su ex Miguel Mawad la acusó de hacerle brujería a él y a Nicky Jam .



Salieron a la luz vídeos que circulan en el que se ve a la modelo consultando a una mujer para hacer presuntos amarres al cantante. pic.twitter.com/DZvNSI9Jcw — La Red Caracol (@LaRedCaracol) November 7, 2022

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, que no tenga ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla ha de sentarse, que en silla ha de levantarse, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", decía la mujer en el clip.

Tras la difusión de las imágenes, la modelo se pronunció en sus redes sociales. “Cada quien es libre de lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos”, indicó.

Asimismo, recalcó que en momentos de debilidad emocional se puede llegar a acudir por respuestas rápidas y erróneas. En un segundo video se le recomienda a Aleska que para retener a un hombre le dé gotas de orina en ayunas, hecho por el que también se pronunció cuando le preguntaron en redes sociales.

“Chama, nunca lo llegué a hacer, así que no sabría decirte, pero prueba tú y me cuentas”, concluyó sobre el tema.

Por su parte, Nicky Jam dejó un breve mensaje en tono jocoso en su cuenta personal de Instagram. “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, Dios lo es todo”, precisó entonces.