James Rodríguez enloqueció a sus fans con esta fotografía: "¿Quién pidió pollo?"

James Rodríguez causó revuelo en las redes sociales con su más reciente publicación en Instagram. El jugador de la selección Colombia posó sin camiseta junto a una piscina y únicamente portaba una pantaloneta, por lo que dejó en evidencia su bronceado y sus perfectos abdominales.



Las reacciones a la foto de James no faltaron, pues hasta su mamá, María del Pilar Rubio, no pudo evitar elogiar a su hijo. "Un like y filtro el número de celular de Jamesito 🤣", bromeó Juana Valentina Restrepo, hermana del futbolista.

"Bendita sea Colombia 🔥😍", "¿Quién pidió pollo? 🔥🔥🔥🔥", "Se ve muy bien, crack. Dios le bendiga, James ♥️⚽🙏🕯️", "Hermoso como siempre ❤️👏👏👏" y "Guapuraaa 🔥🔥", fueron algunos comentarios.

Publicidad

Otras noticias: