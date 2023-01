James Rodríguez enseña su lado más tierno en nueva foto junto al pequeño Samuel

El volante del Real Madrid publicó una imagen en la que aparece jugando con su bebé. Su rostro expresa el verdadero significado de la felicidad.

No son los mejores momentos del jugador ‘merengue’ en España. De hecho, su técnico Zinedine Zidane dijo en rueda de prensa que no lo había convocado para el partido a disputar este fin de semana no porque estuviera lesionado, sino porque estaba como no disponible para el club por falta de entrenamientos con el conjunto de jugadores.

Pero no todo es malo para James. El capitán de la Selección Colombia vive en lo extradeportivo uno de los mejores momentos de su vida: el nacimiento de su hijo varón, Samuel.

Así lo deja ver en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en la que se le ve jugando con el pequeño.

A finales de octubre, James dio a conocer la noticia de la llegada de su segundo hijo al publicar una foto en la que dejaba ver su pequeña mano.

La noticia ha sido objeto de comentarios por la manera en que fue concebido Samuel, por medio un método de reproducción asistida que consiste en el alquilar de un vientre de una mujer por contrato para realizar la inseminación.

James Rodríguez tiene dos hijos, la mayor es Salomé, producto de su relación con la modelo, empresaria y deportista Daniela Ospina, de quien se separó en julio de 2017.