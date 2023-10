¿James Rodríguez está saliendo con la cantante argentina La Joaqui?

La vida amorosa de James Rodríguez es un tema del que muchos de sus seguidores están atentos. Recientemente, se le relacionó con La Joaqui, una cantante argentina que en una entrevista reveló que está saliendo con un futbolista colombiano.



James Rodríguez regresó a Sudamérica para hacer parte del equipo brasilero Sao Paulo FC, luego de su paso por el Al-Rayyan en Catar. Parece que, con su llegada a la región, el futbolista aprovechó para regresar a las relaciones.

La información llegó a través de la entrevista que Joaquinha Lerena, más conocida como La Joaqui, concedió al programa argentino Podemos Hablar, de la cadena Telefé, en la que reveló que tiene una nueva relación.

La artista urbana reveló que está iniciando una relación con un futbolista colombiano y, en redes sociales, se asegura que es James Rodríguez por algunos detalles.



La cantante de 28 años empezó contando que le "encanta el fútbol, desde chica".

"Siempre tuve amigos varones. Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Este tipo es el pu$% amor de mi vida’", afirmó.

Agregó que, recientemente, ese mismo futbolista la sorprendió porque le "contestó una historia de Instagram".

"No lo podía creer. Venía de meses sin chamuyar con nadie porque el chico que me gustaba se había ido con otra", aseguró.

Con esta información, en redes sociales se asegura que se trata de James Rodríguez porque el futbolista y la cantante se siguieron en la red social hace poco.



A pesar de la presión de los presentadores, La Joaqui se negó a revelar el nombre, pero sí detalló que tuvieron una increíble primera cita.

"Me escribió y yo me dije que tenía que actuar natural porque es el amor de toda mi vida. Me sorprendía la confianza con la que me escribía. Lo que me dijo me confirmó que es el pu$% amor de mi vida: ‘Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente’", recordó.

Luego, agregó: "Almorzamos juntos en otro país, no puedo decirlo. Le dije en el almuerzo que estaba renerviosa, que soy argentina, que somos refutboleros y que no era por interés, sino que realmente lo quería conocer desde los 15 años. Es como que el mundo conspiró".



Por otro lado, la intérprete de canciones como 'Gaucho' y 'Querido rey' aclaró que, aunque no viven en el mismo país, están avanzando. "Fue la mejor cita de mi vida. Me pareció la persona más sencilla, jodona. Es la persona más copada e interesante que conocí. Te juro que nunca nadie me besó así en mi vida", puntualizó.