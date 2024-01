Jamie Dornan, de 50 sombras de Grey, hospitalizado por tocar oruga tóxica en Portugal

Jamie Dornan y su amigo Gordon Smart iniciaron el año con un viaje de disfrute a Portugal; sin embargo, en medio de su aventura ambos terminaron hospitalizados y con riesgo de perder la vida por tener contacto con unas orugas tóxicas.



Esto lo reveló su amigo y colega Gordon Smart en diálogo con The Good, the Bad and the Unexpected, podcast de la BBC. El hombre señaló que ambos presentaron los mismos síntomas, pensando que se trataba de un paro cardiaco, pero que fueron advertidos por los médicos de lo que realmente sucedió.

Smart señaló que en su primer día de vacaciones en Portugal, él y Jamie Dornan tuvieron una gran fiesta en horas de la noche en la que bebieron mucho alcohol. Por eso, cuando al otro día amanecieron sintiéndose mal se lo adjudicaron a una resaca por la gran celebración que tuvieron.

Gordon Smart fue el primero en acudir al médico, pues empezó a sentir "hormigueo en la mano izquierda y cosquillas en el brazo izquierdo”, síntomas que lo hicieron pensar que eran “la señal del comienzo de un ataque al corazón".



Smart se dirigió a un centro médico y dejó a Jamie Dornan en el hotel. Señaló que "soy un tipo bastante sano, pero una vez que empiezas a pensar que estás teniendo un ataque al corazón, estás bastante seguro de que te estás convenciendo a ti mismo de que estás teniendo uno".

Al ser revisado por los médicos, inmediatamente fue internado sin muchas explicaciones y allí permaneció varios días. Su sorpresa, reveló, se dio cuando llegó de regreso al hotel y se encontró a Jamie Dornan conectado a un equipo médico.

En ese momento, el actor recordado por su protagónico en las películas de 50 sombras de Grey, le reveló que había padecido lo mismo. "Jamie me dijo: ‘Querido Gordon, unos 20 minutos después de que te fueras, se me entumeció el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la derecha, y me encontré en la parte de atrás de una ambulancia’".



Fue ahí cuando los médicos les avisaron que sus problemas de salud eran derivados de las orugas procesionarias, las cuales son tóxicas, y con las que seguramente tuvieron contacto. Según se sabe, el contacto con estos insectos causa dolorosas irritaciones en la piel, en los ojos y en la garganta.

Por fortuna, la rápida acción médica salvo a ambos famosos de consecuencias más graves por esta situación. Incluso a Jamie Dornan le quedó una divertida anécdota: "Al salir del hospital, los paramédicos le pidieron un selfie, que es realmente lo que quieres cuando te sacan en camilla de una habitación del hospital".