Jamie Foxx aparece en público y rompe el silencio sobre su enfermedad: “Fui al infierno y volví”

Jamie Foxx volvió a aparecer en el ojo público, poco más de dos meses después de que se conociera que tenía algunos quebrantos de salud que lo habrían obligado a permanecer hospitalizado durante un tiempo. Desde entonces, muchos fanáticos y seguidores del actor se encontraban preocupados por la vida de la estrella de cine.



Ante la falta de información, mucho se comenzó a especular de la misteriosa enfermedad que podría tener el ganador del premio Óscar en 2005 con la película 'Ray', que se había alejado del mundo del espectáculo.

El 11 de abril de 2023, Corlnne Foxx, hija del actor, explicó a través de un comunicado lo que estaba pasando con su padre en ese momento: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”, decía, sin dar muchos detalles de la enfermedad.

Sin embargo, hasta casi entrada la medianoche del viernes, 21 de julio, Jamie Foxx publicó un video a través de su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores cómo fue el proceso de recuperación, lo que vivió en ese momento y cómo se ha enfrentado a la situación que casi acaba con su vida.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, empezó diciendo en el video.

El actor le agradeció a su familia, especialmente a su hermana y a su hija por haberlo apoyado durante su enfermedad: “Gracias a ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video. No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”, expresó.

Asimismo, Jamie Foxx reveló cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar la decisión de mantenerse alejado del público y de los medios durante todo este tiempo: “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”.

Finalmente, la estrella de cine agradeció a los seguidores que se preocuparon por él: “Los amo a todos y amo todo el amor que recibí… Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo, hombre. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”.