Jansen Panettiere, actor de The Walking Death, fue encontrado muerto en su apartamento

Jansen Panettiere, hermano de la también actriz Hayden Panettiere y con tan solo 28 años de vida, fue encontrado muerto el domingo en horas de la tarde, después de que, al faltar a un compromiso, sus amigos fueran a buscarlo a su domicilio. Allí fue hallado postrado en una silla, sin signos vitales, y declarado muerto tras recibir RCP, informó el portal TMZ.

Jansen se denominaba a sí mismo como artista, creador, actor, pero sobre todo, ser humano. Comenzó su camino en el mundo artístico siguiendo a su hermana Hayden, reconocida por producciones como Triunfos Robados, Nashville y Scream. Durante su carrera actoral participó en producciones como Even Stevens, The X's, The Martial Arts Kid y The Walking Dead, en la cual obtuvo uno de sus roles más reconocidos al interpretar a Casper en la temporada 9 de la serie. Su último papel fue en la película navideña Love and Love Not, estrenada en 2022.

Durante los últimos años se mostró muy cercano al mundo del arte, declarando en redes sociales que empezó a pintar sus problemas y esto, supuestamente, se convirtió en su solución. En la página web de su tienda, Rane 38, se pueden ver productos como camisetas, bolsos, zapatos y chaquetas con su arte en ellas. El artista había decidido donar el 3% de las ganancias de su tienda a la iniciativa We Are All Ucranians, la cual apoya proyectos para ayudar a los refugiados ucranianos en Alemania.

Fuentes cercanas a la familia declararon a Entertainment Tonight que su hermana está desconsolada, ya que lo amaba de manera incondicional y compartían un vínculo especial. Así mismo, dijeron que Jansen Panettiere sufría problemas de salud mental y usaba el arte como terapia para escapar de ellos.

“Te conocí hace solo un año, pero has sido mi mejor amigo y mi mayor admirador. Las palabras no pueden expresar el dolor de saber que no volveré a escuchar tu risa. Espero que encuentres la paz y lamento no haber estado allí cuando más me necesitabas”, expresó su novia, Catherine Michie, en un post conmemorativo publicado en Instagram.

Se espera que los resultados de la autopsia se revelen en las próximas semanas. Por el momento, los cibernautas envían mensajes de apoyo a la familia y amigos frente a la repentina muerte del joven actor Jansen Panettiere.