Jared Leto será Hugh Hefner en película sobre el fundador de Playboy

"Realmente creo que puede hacerlo. Es uno de los mejores actores del momento", aseguró Brett Ratner, director de la cinta.

"Jared es un viejo amigo. Cuando se enteró que tenía los derechos de la historia de Hef, me dijo 'quiero interpretarlo, quiero entenderlo'", añadió Ratner, según el medio Hollywood Reporter.

El proyecto, que llevará a cabo la productora de Ratner, RatPac Entertainment, había estado en el punto de mira del director desde 2007, cuando iba a ser producida por Universal Pictures e Imagine Entertainment, y se planteaba a Robert Downey Jr como el protagonista.

El pasado abril, Ratner invitó a Leto a la premier de la serie documental de Amazon 'American Playboy: The Hugh Hefner Story' que tuvo lugar en la Mansión Playboy y con la que también se celebró el 91 cumpleaños del empresario.

Leto, sin embargo, no pudo conocer a Hefner, cuyo estado de salud ya era frágil, pero el director del filme le restó importancia.

"Hay suficientes imágenes de Hef ahí fuera como para que Jared pueda tener toda la información que quiera", apuntó Ratner.

Hefner fundó en 1953 la revista Playboy, que pasó a convertirse en un referente de lucha por la libertad sexual en EE.UU., pero que también fue muy criticada por perpetuar los estereotipos machistas sobre las mujeres a través de su publicación.