Jashlem, el cucuteño que pasó de los videos graciosos en redes a modelar en las grandes pasarelas

El talento colombiano no deja de destacar en diferentes sectores a nivel mundial. En la moda masculina, un joven cucuteño de 27 años se está robando la atención de las grandes marcas de lujo. Se llama Jean Carlo León, pero en redes sociales es conocido como Jashlem.

En menos de un año, este modelo ha colaborado en campañas y pasarelas con marcas como Hugo Boss, Prada, Gucci, Tag Heuer, Ferrari, Ferragamo, Farfech y Levi’s, entre otras. Lo más llamativo es que llegó a ellas gracias a su talento para hacer reír en las redes sociales.

“Estaba en la universidad, estaba estudiando una ingeniería y se me daba bastante bien, me quedaba mucho tiempo libre y en ese tiempo, en lugar de seguir estudiando, pasaba el tiempo que me quedaba en redes. Veía a los creadores de contenido de ese momento y empecé a cogerle cariño”, reveló en diálogo con María Paula González, periodista de Noticias Caracol.

Aunque inició en 2016 como un pasatiempo, con videos graciosos que primero ponía a prueba de sus amigos, Jashlem atrapó el cariño de los internautas. Así lo demuestran sus 27 millones de seguidores en TikTok, 6 en Instagram y 5 en YouTube.

Su crecimiento en las plataformas digitales lo hizo llamar la atención de DSQUARED2, una marca de lujo creada por los italianos, hermanos gemelos, Dean y Dan Caten. Eso y sus rasgos y expresiones fuertes, su altura de 1.92 y su cuerpo atlético.

“Estaba en Milán, eso fue en enero de este año, yo iba para una campaña de redes con DSQUARED2 y estando probándome la ropa para la campaña, al lado estaban probando a los modelos, estaban Dean y Dan, ellos preguntaron por mí, que si era modelo, les dije que no y me preguntaron si quería caminar”, recordó.

Jashlem realizó su pasarela, improvisó, pero, para su sorpresa, le "dijeron ‘ok, estás adentro'".

"Y, al otro día, llamado a las 5:00 de la mañana”, contó Jashlem.

Ese día la vida de Jean Carlo cambió. La rutina de levantarse y grabar videos para sus redes sociales se convirtió en una que puede llevarlo a diferentes lugares del mundo en cuestión de días y utilizar prendas únicas en su estilo. Pero también fue la manera de cumplir un sueño que había manifestado desde niño.

“A mí siempre me gustó la moda, porque cuando estaba chiquito no tenía muchas cosas que ponerme, pensaba ‘cuando sea grande voy a tener unas chaquetas para todos los días, unos zapatos para todos los días’. En mi mente lo materialicé y sabía que iba a suceder en algún momento y sucedió sin forzarlo, sin presionarlo, simplemente fluyó con el camino que estoy tomando en mi vida”, señaló.

Ahora Jashlem pasa tiempo en las más importantes pasarelas del mundo y posando para importantes revistas de moda. Sin embargo, no todo es perfecto, extraña a su familia, que desde Cúcuta celebra cada uno de sus logros.

Jean Carlo reconoce que desde que es modelo el aspecto de su vida que más he descuidado ha sido su familia. "Nos llamamos, pero el tener que estar entre Milán, México, París y Los Ángeles ha sido algo que me ha distanciado mucho de ellos, físicamente. Ha sido lo más difícil y considero que es mi punto frágil, tengo que tomarme el tiempo de recuperar eso”, reconoció.

Recuerda con cariño su infancia en Cúcuta, cuando vivía en un “barrio pequeño en el que todos se conocen con todos” y desde la esquina gritaba para invitar a jugar a sus amigos, terminando la tarde “comiendo pan con gaseosa” tras un partido de fútbol o escapándose al río.

Mientras encuentra el equilibrio entre las pasarelas y su familia, Jean Carlo ha encontrado la manera de retomar otras pasiones de su vida: la música y la actuación.

“Básicamente tengo un álbum armado, pero no lo voy a soltar sino hasta mediados del otro año, cuando ya esté listo. He estado en el estudio bastante tiempo y también en clases de actuación que es algo que me apasiona mucho”, reveló.

También anticipó que sus próximos sueños en el mundo de la moda están enfocados en “definitivamente trabajar en pasarela con Prada y empezar relaciones con Balenciaga”.

“Muchas personas me escriben que les gusta lo que estoy haciendo, me dicen que los motivó, e inspirar a otras personas es muy bonito, me siento afortunado”, expresó Jashlem, cuyo gran consejo a sus seguidores es que, “si sigues siendo auténtico y genuino con la persona que has sido desde que naciste, esa es la clave para mantenerte sereno y real. Detenerse a agradecer todo lo que te pasa es la clave para no perder el foco”.