Jashlem, modelo colombiano, brilló en pasarelas de la Semana de la Moda de Milán

A sus 27 años, Jean Carlo León, más conocido en redes sociales como Jashlem, sigue dejando en alto la bandera de Colombia en el mundo de la moda a nivel internacional. Este joven cucuteño brilló en las últimas horas en las pasarelas de la Semana de la Moda de Milán.



Desde hace varios años este joven, que se dio a conocer como un joven creador de contenido con videos graciosos en redes sociales, ha desfilado la ropa de importantes casas de moda como Gucci, Prada, Armani, Ferragamo y Dior, entre otras. Recientemente, fue el encargado de cerrar la pasarela de Kidsuper en Milán.

Jashlem está representando a toda Latinoamérica en este importante evento internacional del mundo de la moda y es el único colombiano dentro de los modelos de la marca Kidsuper. Mientras el cucuteño fue el encargado de cerrar el desfile, el encargado de la apertura fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho.

El paso de Jashlem por la pasarela ha dado mucho de qué hablar entre los expertos en la moda y las redes sociales, pues su atuendo se transformaba con cada paso que él daba.

Jean Carlo habló anteriormente con Noticias Caracol y reveló que casualmente su camino como modelo de importantes marcas de lujo inició hace un año en la Semana de la Moda de Milán, cuando sus más de 20 millones de seguidores fueron la catapulta para que lo invitaran a disfrutar del evento sin imaginarse que sería su puerta de entrada a las pasarelas.



“Estaba en Milán, yo iba para una campaña de redes con DSQUARED2 y estando probándome la ropa para la campaña, al lado estaban probando a los modelos, estaban Dean y Dan, ellos preguntaron por mí, que si era modelo, les dije que no y me preguntaron si quería caminar. Me pusieron la ropa, me pidieron caminar, caminé y dijeron 'ok, estás dentro'”, recordó.

Publicidad

Ese día la vida de Jean Carlo cambió. La rutina de levantarse y grabar videos para sus redes sociales se convirtió en una que puede llevarlo a diferentes lugares del mundo en cuestión de días y utilizar prendas únicas en su estilo. Pero también fue la manera de cumplir un sueño que había manifestado desde niño.

“A mí siempre me gustó la moda, porque cuando estaba chiquito no tenía muchas cosas que ponerme, pensaba ‘cuando sea grande voy a tener unas chaquetas para todos los días, unos zapatos para todos los días’. En mi mente lo materialicé y sabía que iba a suceder en algún momento y sucedió sin forzarlo, sin presionarlo, simplemente fluyó con el camino que estoy tomando en mi vida”, señaló.