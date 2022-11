Jason Momoa se quita la ropa en el show de Jimmy Kimmel y revoluciona las redes

Cada vez que aparece en escena, el actor Jason Momoa causa una revolución. No solo por su físico y su particular estilo sino porque no teme ser natural. De allí que enloquezca a sus seguidores en el mundo.

Esto ocurrió en su más reciente aparición en el show de Jimmy Kimmel, en el que no tuvo ningún problema en quitarse la ropa para mostrar su cuerpo y su trasero.

El actor fue invitado al popular programa para promocionar la serie de Netflix ‘Slumberland’, que se estrena el próximo 18 de noviembre. Al entrar lo hizo con el vestuario que utiliza su personaje.

“Me siento más seguro cuando estás en el edificio, muchos interpretan superhéroes, pero tú podrías ser uno”, le dijo el famoso presentador.

Durante la conversación, el presentador mostró una imagen de la cuenta de Instagram del actor en la que se le ve en un bote pescando y usando una especie de taparrabos.

“Quiero preguntarte sobre esto, que asumo pasa en Hawái. ¿Por qué ninguno de los otros está usando uno de estos?”, afirmó Kimmel.

“Eso es un malo tradicional que lo hawaianos usan. Soy creador, escritor, director y productor de esta serie de Apple llamada ‘Chief of War’ y ocurre en Hawái entre 1780, 1790. Eso es lo que llevo todos los días. Me estaba preparando para el papel, porque me gusta meterme en el personaje, también me estaba bronceando mi blanco trasero. Y alguien pasó y me tomó esa foto”, explicó Jason Momoa.

“También me gusta pescar, pero nunca me visto así”, reflexionó Kimmel en broma, quien le preguntó a Momoa si es cómodo.

“Oh, Dios. De hecho, ya no me gusta usar ropa más. Lo uso todos los días”, y reveló que lo llevaba en ese momento.

Y es ahí que el actor procedió a quitarse la ropa y mostrarlo, ante los gritos eufóricos de la audiencia.

“Nunca me había sentido más como Danny DeVito en este momento”, bromeó Jimmy Kimmel.