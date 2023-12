Javier Hernández Bonnet fue a sacar la visa, pero apareció como un exintegrante de las FARC

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnet compartió en el programa Blog Deportivo de Blu Radio una insólita experiencia que le ocurrió mientras realizaba el trámite de la visa americana.



De acuerdo a las palabras del comunicador, requería la visa para viajar a Estados Unidos, país donde tendrá lugar el próximo encuentro de la selección Colombia y ante su similar de Venezuela.

"Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las FARC, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo", relató Javier Hernández Bonnet.



Asimismo, el comentarista relató que tuvo que solicitar el apoyo del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para aclarar que nunca hizo parte del grupo armado que se desmovilizó tras la firma del acuerdo de paz de la Habana.

"El tema de las visas es complejo. Me tocó escribir una carta para que el comisionado de Paz le entregue a la embajada, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo y me dijeron que era fariano", añadió.

Javier Hernández Bonet enfatizó que este tipo de procesos son enredados y pueden acarrear dificultades: "Le piden al comisionado de Paz que le envié al consulado de Estados Unidos un certificado que rectifique que yo no he sido parte de ningún proceso de desmovilización".