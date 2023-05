JC Reyes pidió disculpas a Rosalía por fotos falsas que subió: “Tengo que reconocer mis errores”

El pasado 23 de mayo, el cantante español de reguetón JC Reyes publicó en sus redes sociales una foto en la que supuestamente Rosalía aparece desnuda, mostrando sus pechos tapados por dos emoticones. La imagen, que estaba editada en alguna aplicación, generó rechazo entre los fans de la intérprete de 'Despechá'.



Rosalía de inmediato se pronunció por medio de Twitter. "Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena".

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

Ante las denuncias por parte de los seguidores de la cantante catalana, JC Reyes realizó un primer video a través de Instagram en el que reconoció haber editado las imágenes con Photoshop, pero no se excusó de sus actos. “Estaba expresando nada más lo que sentía, tío, no era para que os alterarais de esa manera”, dijo.

Asimismo, aprovechó para promocionar su próxima canción. “Se va a llamar Rosalía”, agregó.

Como respuesta, la artista escribió en otro trino: “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y, todos a los que os pareció gracioso o plausible, espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar. Bye".

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

Frente a la situación, la comunidad en redes sociales expresó su rechazo por este tipo de violencia y mostró su apoyo hacia Rosalía. Dentro de las voces que se pronunciaron se encuentra el artista puertorriqueño Raw Alejandro, pareja de la cantante, e Irene Montero, ministra de Igualdad de España.

En un nuevo video de JC Reyes, el músico se justificó por su comportamiento y aseguró que no había dimensionado las consecuencias de sus actos, ya que no tenía muchos seguidores en redes sociales (poco más de 264.000).

“Buenos días, este vídeo es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador ni sé manejar Photoshop ni pierdo el tiempo”, empezó diciendo.

“Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando, ¿vale? Yo lo subí sin más, en plan risas. Si a ella le ha sentado mal, yo le pido disculpas a Rosalía aquí en directo, delante de todo el mundo", agregó mientras conducía su auto.

“Las personas también se equivocan y yo soy un hombre y tengo que reconocer mis errores y cuando he fallado. A lo mejor yo no lo había subido con la intención que ustedes están interpretando, pero, viendo ya lo interpretado, quiero pedir disculpas, que es lo único que puedo hacer, y que no se molesten ni piensen las cosas de otra manera”, finalizó.