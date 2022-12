Jeloz, el caleño 999 que se ha convertido en promesa de la música urbana

Foto: cortesía Jeloz

Con tan solo 17 años, Juan Sebastián López, reconocido a nivel profesional y musical como Jeloz, poco a poco se ha convertido en la promesa del género urbano en Colombia y algunos países Latinoamericanos.

Esta joven artista nacido en Cali lleva aproximadamente 4 años en el mundo de la música, estudia piano, baile y técnica vocal. Creció escuchando salsa, sin embargo, se considera fanático del reguetón.

“Nací en 1999 del mes nueve, día nueve, a las 9:00 de la mañana, por eso en mis prendas siempre uso el 999, eso me identifica. Conozco bien el género urbano, siempre he sido fanático 100 % del reguetón, es lo que escucho y lo que me gusta”, manifestó Jeloz.

Asegura que en la industria urbana tiene artistas referentes y que admira, pero que tiene su propia esencia y estilo.

“Tengo artistas que valoro y tengo como referente. Son J Balvin por su visión, Daddy Yankie por su talento y Chris Brown, quien es un artista que admiro completamente porque en tarima me veo como él. Hay artistas a los que respeto y cojo ciertas cosas para mezclarlas con mi propio estilo como Romeo, Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavoe y el Grupo Niche. Pero yo tengo mi esencia”, explicó.

Su familia es su mayor apoyo y fortaleza en su carrera musical. Dice que a veces puede ser difícil trabajar con ellos, pero tiene la confianza de que siempre desean lo mejor para él.

“Mi familia es totalmente importante en mi carrera, el apoyo de los padres es esencial porque te dicen que no vas a fallar, los padres siempre van a querer lo mejor para uno, están pendientes de mí. A veces, el trabajo con ellos puede ser difícil, porque ante todo son tus padres, olvido en algunas oportunidades si me está hablando mi mamá o mi manager. En algunas ocasiones chocaba con mi mamá porque tenemos gustos diferentes, pero nos unimos y entendimos que somos un equipo”, dijo Jeloz.

Constantemente, Jeloz agradece el soporte de sus seguidores en Cali y Colombia. También, recibe apoyo en Chile, Perú, centro América, Florida y Orlando, en Estados Unidos.

“Estoy trabajando por conseguir mi objetivo, que es llevar mi música a nivel mundial, deseo que un chino, un africano, cante mis canciones. Yo le aconsejo a todos los que son jóvenes como yo, que crean en ellos y que escuchen a las personas que desean lo mejor para uno, en mi caso, son mi equipo y padres”, concluyó.

Este año, Jeloz lanzó su primer trabajo discográfico denominado 'Ilusión', el cual cuenta con doce canciones. Su más reciente sencillo es ‘Róbame’, cuyo video oficial cuenta con más de 800 mil reproducciones en YouTube.



Recientemente participó en la gira de Maluma y sus Parceros, junto al cantante paisa, Pipe Bueno y Tomas The Latin Boy, en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.