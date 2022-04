Jenn Muriel comparte foto junto a Yeferson Cossio: "Me está reconquistando 😄"

Hace algunas horas se viraliz贸 en Instagram un video en el que Yeferson Cossio asegur贸 que fue amenazado y su hermana fue hospitalizada debido a una intoxicaci贸n con sustancias psicoactivas en M茅xico. El empresario volvi贸 a ser tema de conversaci贸n tras aparecer junto a Jenn Muriel, su exnovia, en una cena rom谩ntica.

La joven comparti贸 una foto en sus historias de Instagram acompa帽ada con la descripci贸n "@yefersoncossio me est谩 reconquistando".

Yeferson Cossio tambi茅n public贸 un corto video en el que hace un brindis junto a Jenn; muchos fan谩ticos especulan sobre una reconciliaci贸n entre ellos.

Por otro lado, el empresario tambi茅n aprovech贸 para aclarar que s铆 seguir谩 tom谩ndose fotograf铆as junto a sus seguidores, siempre y cuando no sea durante fiestas. Yeferson Cossio hab铆a tomado esta decisi贸n debido a la situaci贸n que vivi贸 en M茅xico hace pocos d铆as.

"驴C贸mo se les ocurre que no les voy a dar fotos? En esta carrera que eleg铆, sin ustedes no soy nada. No dar茅 fotos en fiestas, para evitar celos de personas ebrias que puedan causarnos mutuos problemas. Pero de resto, sig谩nme pidiendo las fotos que yo estoy es puesto para ustedes", dijo el creador de contenido.