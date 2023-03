Jenn Muriel habría revelado que Yeferson Cossio le fue infiel: vea lo que dijo

Jenn Muriel compartió en Twitter un mensaje con el que puso a pensar a más de uno. En redes sociales no paran de comentar que se trataría de una indirecta para Yeferson Cossio, con quien mantuvo una relación por más de 10 años.



"Mi fantasía es presumir a alguien que a mis espaldas hable de mí con todo el amor del mundo y no me falle. Qué rico", escribió Jenn Muriel. Con dichas palabras, al parecer, la joven dejó claro que le fallaron en el pasado.

Sin embargo, también se mostró dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Aunque Jenn Muriel no dio más detalles, sus seguidores se pronunciaron para apoyarla.

"Creo que todas queremos lo mismo que Jenn 🥺", "Jenn es tan dulce 🙌 Dios la bendiga ❤️", "otra indirecta para Yeferson Cossio. Ese tipo no supo valorarla" y "ojalá encuentre un hombre que la merezca" fueron algunas reacciones.

La Segura se fue en contra de Nicolás Arrieta por comentarios en redes sociales: "No me busquen"

En otras noticias de entretenimiento, por medio de sus historias de Instagram, Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, lanzó un comentario jocoso sobre Netflix y la posibilidad de que la plataforma de streaming hiciera una serie sobre su vida.

Publicidad

"Solo puedo pensar que si @netflixlat supiera todo lo que he vivido estos dos años, me harían una serie multimillonaria… Estoy segura", escribió la joven. Ante dicho mensaje, el creador de contenido Nicolás Arrieta reaccionó: "De la plata que debe jajaja".



No pasó mucho tiempo para que La Segura le respondiera a Arrieta, pues según ella, no le debe dinero a él ni a ninguna persona.

"Quisiera saber si te debo plata, que yo sepa no he tenido contacto contigo como para deberte algo a ti como para que tengas tanto poder de decir 'de la plata que debe' o de qué fuentes sacas esa información", afirmó la vallecaucana.

Natalia aclaró que tiene pruebas para asegurar que es a ella a quien le deben dinero. Agregó que podría resolver la situación ante tribunales, pero su intención no es exponer en público a ninguna persona.

Publicidad

"Si yo quisiera ver el mundo arder, a esas personas no les conviene que yo abra mi boca y mucho menos públicamente, porque se los juro que se les vendría el mundo encima y es por la única razón que no lo hago. Solo no me busquen", puntualizó La Segura.