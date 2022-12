Jennifer Aniston desmiente rumores sobre su boda y dice no tener prisa

"Queremos hacerlo cuando el tiempo sea el perfecto, no tenemos prisa; sin que nadie corra de su trabajo o hacia su trabajo", dijo el sábado la actriz de 44 años durante la promoción de su nueva cinta "We're the Millers."

"Y, ¿saben? Ya nos sentimos casados", apuntó.

Aniston y Theroux, de 41 años, comenzaron a salir hace dos años y se comprometieron en el cumpleaños de él, en agosto. Desde entonces, la indefinición de sus planes ha dado pie a todo tipo de conjeturas, desde el rompimiento del compromiso hasta que Theroux se ha echado para atrás.

Nada es cierto, dijo Aniston.

"Tenemos que arreglar fechas. No hay boda cancelada. No hay boda pospuesta. No hay diferencias sobre el lugar de la boda. Solo por hacer precisiones", agregó.

Aunque la relación va viento en popa, la exestrella de "Friends" dijo que no tiene prisa por contraer nupcias.

La nueva película de Aniston, "We're the Millers", se estrenará el 7 de agosto. El coestelar de la cinta corresponde a Jason Sudeikis.

Nueva York, EE. UU.