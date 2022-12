Jennifer Aniston y Justin Theroux se separaron tras siete años de relación y tres de matrimonio

“La decisión se tomó de manera mutua y con mucho amor”, comunicó la pareja. Anuncio se produjo luego de un supuesto encuentro de la actriz con su ex Brad Pitt.

“Somos dos mejores amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos continuar nuestra querida amistad”, agregó la misiva que dio a conocer la ruptura.

“Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria del chisme no puede resistir la oportunidad de especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente. Cualquier otra cosa impresa sobre nosotros que no sea directamente de nosotros, es la narración ficticia de otra persona”, añadió.

“Sobre todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que tenemos el uno por el otro”, concluyó la declaración.

Es el segundo matrimonio que termina para la exestrella de 'Friends', que se casó con el galán de Hollywood Brad Pitt en 2000, formando una de las parejas más glamurosas de aquel tiempo.

Se divorciaron en 2005 luego que Pitt conoció a Angelina Jolie, de quien ahora está separado, en el set de "Sr. Sra. Smith".

Theroux ("Miami Vice", "La chica del tren") estuvo en una relación de 14 años con la estilista Heidi Bivens antes de su matrimonio con Aniston.

En los últimos meses, rumores de un supuesto embarazo rondaron a la pareja. Aniston y Theroux empezaron su idilio en 2011 y se comprometieron en 2012. Finalmente, el matrimonio se dio en 2015.

