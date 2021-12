Jennifer Lawrence brilla en la alfombra roja presumiendo su embarazo

Jennifer Lawrence llamó la atención de muchos espectadores al presumir su barriguita de embarazo mientras posaba en la alfombra roja para el estreno de ‘No mires hacia arriba’, película que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y que se lanzará el próximo 24 de diciembre por Netflix.

La actriz de 31 años lució un espléndido vestido largo y dorado, lleno de flecos y lentejuelas.

Jennifer Lawrence AFP

Fue hace algunos meses que Jennifer Lawrence confirmó que estaba esperando su primer hijo, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney.

La protagonista de 'Los juegos del hambre' evitó dar declaraciones sobre su embrazo durante la gala. Sin embargo, en una entrevista con la revista Vanity Fair, Jennifer Lawrence aseguró que no deseaba compartir detalles sobre su hijo con el público exterior y mucho menos con la prensa.

"Si estuviera en una cena y alguien dijera: 'Dios mío, estás esperando un bebé', no me pondría en plan 'Dios, no puedo hablar de eso. Aléjate de mí, psicópata', pero cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como pueda", comentó Jennifer Lawrence.

Además, agregó que, aunque se siente “agradecida y emocionada”, no desea "que nadie se sienta bienvenido en su existencia”, por lo que no habla de este tema durante eventos que son parte de su trabajo.