Jennifer Lawrence, la actriz mejor pagada según Forbes

Lawrence, ganadora del Óscar por "Silver Linings Playbook", se beneficia de participar en dos de las sagas más millonarias del Hollywood actual ("X-Men" y "The Hunger Games"), mientras mantiene el lado más prestigioso de su carrera como musa de David O. Russell, con quien tiene pendiente de estreno para las Navidades "Joy".

Además, la también conocida como J-Law, ha engrosado sus cuentas entre el 1 de junio de 2014 y el 1 de junio de 2015 gracias a un contrato como imagen de la marca Dior.

Scarlett Johansson, por su parte, también ha rentabilizado en el último año su participación en la saga "The Avengers", el éxito del filme de acción "Lucy" y ser la imagen de Dolce & Gabbana y Sodastream.

Completa el podio la cómica Melissa McCarthy, que ha encadenado los éxitos de "Spy" y "Tammy" y ha acumulado en 12 meses 23 millones de dólares.

La cuarta actriz mejor pagada y única no estadounidense en la lista es la china Fan Bingbing, quien si bien también tiene su cuota de participación en "X-Men", ha ganado más dinero por la producción local "The White-Haired Witch of Lunar Kingdom" y sus campañas para Chopard y L'Oreal, hasta sumar 21 millones de dólares.

Jennifer Aniston ha rentabilizado un año en el que recibió excelentes críticas por "Cake" y se casó con Justin Theroux. No tuvo grandes éxitos de taquilla, pero la Rachel de "Friends" sigue rentabilizando su imagen para marcas como Aveeno hasta sumar 16,5 millones de dólares.

Julia Roberts, en el sexto puesto con 16 millones, es otro ejemplo de actriz que en el cine no ha tenido un gran éxito en los últimos doce meses, pero se mantiene en la lista gracias a sus contratos publicitarios (para Lancome y Givenchy, entre otros).

Intentará volver a la primera línea de Hollywood, no obstante, con la nueva versión del filme argentino "El secreto de sus ojos".

Angelina Jolie y Reese Witherspoon, empatadas con 15 millones de dólares gracias a sus aventuras como directora y productora respectivamente, siguen a Roberts en una lista que cierra su "top 10" con Anne Hathaway y Kristen Stewart (12 millones cada una).