Jennifer Lawrence y demás actores de Los juegos del hambre abren Comic-Con

Los protagonistas de "The Hunger Games" aparecieron hoy casi al completo para promocionar la última entrega de la saga durante el primer día de actividades de la 46 Edición del Comic-Con de San Diego, California.

El anticipado panel, que conoció la presencia de los actores Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y Willow Shields, el director Francis Lawrence y la productora Nina Jacobson, inició al ritmo de tambores y con la esperanza de "dejar un mensaje inspirador principalmente a las audiencias más jóvenes", según sus protagonistas.

Más de siete mil personas reunidas en el Salón H del Centro de Convenciones tuvieron la oportunidad de ser las primeras en ver el tráiler terminado de la segunda parte de "Mockingjay", el cual tardará algunas semanas más en salir, según indicó el director de la cinta.

Durante el encuentro, los tres actores principales de la serie se mostraron muy emocionados en todo momento y no escondieron sus sentimientos cada vez que se les preguntaba sobre el fin de la popular franquicia.

A la pregunta directa de una seguidora de la serie sobre cómo la actriz Jennifer Lawrence se despedirá del personaje de Katniss Everdeen, la ganadora del Óscar señaló que no cree que eso sucederá pronto.

"Estas películas cambiaron mi vida, no creo que alguna vez pueda decir adiós, Katniss es ahora parte de mi vida", comentó la actriz, quien reconoció haber llorado durante los últimos días del rodaje.

Lawrence indicó que pese a que la saga culminó, aún se mantiene muy cercana a sus compañeros del elenco especialmente Liam Hemsworth y Josh Hutcherson, con los cuales, comparte "un grupo de chat" en su teléfono celular.

"Ha sido la experiencia más increíble de mi vida, el poder conocer y trabajar con estas personas y con muchas más que están detrás de las cámaras", manifestó a su vez el actor Josh Hutcherson que da vida al personaje de Peeta Mellark.

Willow Shields, quien interpreta a Primrose Everdeen, uno de los personajes centrales de la historia, recordó que inició esta experiencia a los diez años y ahora, a sus quince, le es más difícil decir adiós, principalmente por la camaradería que se creó durante el rodaje.

"Es triste saber que no tendremos eso nunca más", mencionó la joven actriz.

Los protagonistas destacaron el lado poderoso de una historia como "Los Juegos del Hambre" y coincidieron que al final del día, lo más importante es que la audiencia salga inspirada con su mensaje, que bien podría adaptarse a muchas situaciones sociales actuales.

Jennifer Lawrence tomó como ejemplo su personaje quien se convierte en el símbolo de la revolución, enfatizando el cómo logró unir a todo un pueblo en búsqueda de su libertad.

"Al principio era una sola mujer en contra de algo gigantesco", dijo Lawrence.

"Todos estos problemas son muy reales, y esta era una sola mujer que tenía miedo y tomó la situación en sus manos", agregó.

La actriz recalcó que el personaje que interpreta es una prueba fehaciente de que "el poder del futuro está en nuestras manos".

Por su parte, la productora Nina Jacobson, subrayó que esta última parte de la franquicia mostrará los esfuerzos en la guerra en contra de la opresión y tiranía, así como las consecuencias en orden de llegar a una determinada meta, en este caso, la libertad.

"Los cambios pueden pasar si una persona tiene la valentía de hacerlo", comentó.

A su vez, el director Francis Lawrence señaló que siempre fueron cautelosos con la adaptación de los libros hacia la versión cinematográfica y garantizó que se pondrá punto final a esta saga de una manera memorable, tratando de complacer a millones de seguidores en todo el mundo que siempre mostraron su apego a la historia.

"Si les gustó el final del libro, definitivamente les gustará el final de esta película, va a ser muy emotivo y creo estarán muy contentos con el resultado".