Jennifer Lopez dejó ver uno de sus secretos mejor guardados

La diva del Brónx enseñó, durante el programa de Ellen DeGeneres, la prenda ajustada que al parecer sostiene su sensual figura.

La cantante, de 48 años, que por su sensual figura se ha robado los suspiros de miles de seguidores, decidió imitar los movimientos de Derek Hough, bailarín de “Dancing with the Stars”, en televisión y dejó ver más de la cuenta.

Ocurrió cuando comenzó a bailar y tuvo que detenerse debido a que su “Spanx” o faja se desajustó.

“Mi Spanx”, comentó Jennifer. “Déjame que me acomode el Spanx”, dijo entre risas mientras se acomodaba la prenda para continuar bailando.

Vea el momento: