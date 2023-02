Jennifer Lopez reacciona a memes de Ben Affleck en los Grammy: ¿fue obligado o estaba aburrido?

Jennifer Lopez le salió al paso a los memes de su esposo, el actor Ben Affleck , que se hicieron virales en redes sociales luego de la entrega de los premios Grammy el pasado domingo en Los Ángeles, Estados Unidos.



La cantante hizo una publicación en la que compartió varias fotos de ella y Ben en la ceremonia. “Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo”, escribió Jennifer Lopez.

Ben Affleck fue blanco de divertidos memes por sus gestos durante el evento que daban la impresión de que estaba aburrido. En redes sociales incluso se hizo tendencia la frase #FreeBenAffleck o 'liberen a Ben Affleck'.

“Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo”, comentaron los internautas.

Sin embargo, su esposa quiso demostrar todo lo contrario y que el actor sí disfruta acompañarla a estos eventos.

Publicidad

¿Quiénes fueron los ganadores de los Grammy?

Beyoncé lideró los Grammy con cuatro victorias este domingo en Los Ángeles. Sigue una lista con los ganadores en las principales categorías de la 65ª edición de los premios que honran a lo mejor de la música.

- Álbum del año -

"Harry's House", Harry Styles

- Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción) -

"About Damn Time", Lizzo

Publicidad

- Canción del año (reconoce la autoría de una canción) -

"Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

- Mejor artista nuevo -

Samara Joy

- Mejor álbum de rock -

"Patient Number 9", Ozzy Osbourne

- Mejor álbum de pop vocal -

"Harry's House", Harry Styles

Publicidad

- Mejor álbum de música pop latina -

"Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

- Mejor álbum de música urbana -

"Un verano sin ti", Bad Bunny

- Mejor álbum de rock latino o alternativo -

"Motomami", Rosalía

Publicidad

- Mejor álbum de rap -

"Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

- Mejor video musical -

"All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

- Mejor película musical -

"Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

- Mejor álbum de música global -

"Sakura", Masa Takumi

Publicidad

- Artistas con más premios -

Beyonce - 4

Bonnie Raitt - 3

Kendrick Lamar - 3

Brandi Carlile - 3