Jennifer López rindió tributo en los Grammy a los clásicos de Motown

La cantante homenajeó a varios clásicos de la música negra del emblemático sello discográfico Motown.

Por medio de un segmento de la gala que enlazó diferentes canciones en una única actuación, López fue la protagonista de un homenaje a Motown para celebrar las seis décadas de vida de la compañía en la que triunfaron leyendas como Marvin Gaye o Stevie Wonder.

Con un elegante vestido de brillantes y plumas y acompañada por una lujosa orquesta al puro estilo Motown, López abordó temas como ‘Please Mr. Postman’ de The Marvelettes, ‘ABC’ de The Jackson 5 o ‘My Girl’ de The Temptations.

La cantante contó con preciadas colaboraciones esta noche como las de Smokey Robinson, toda una figura de Motown, o Alicia Keys, que hoy ejercía además como presentadora de los Grammy.

La actuación de López no fue la única que tuvo en los Grammy a Motown como protagonista, puesto que Diana Ross, que cimentó gran parte de su legado en este sello de Detroit (EE.UU.), interpretó hoy en directo los temas ‘The Best Years of My Life’ y ‘Reach Out and Touch (Somebody's Hand)’.



