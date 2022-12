Jennifer Lopez sí estará en la ceremonia inaugural del Mundial

"Jennifer no quiere decepcionar a sus fans o los fans del fútbol. Ella estará allí", aseguraron los portavoces de la cantante y actriz, que no detallaron los motivos por los cuales inicialmente anunció su ausencia de la apertura del Mundial.

Incluso la FIFA llegó a comunicar que los encargados de cantar el tema oficial del mundial, "We Are One (Ole Ola)", serían sólo el rapero cubanoamericano Pitbull y la brasileña Claudia Leitte, dos de los tres intérpretes de la canción.

Pero ahora los portavoces aseguran que Jennifer López "siempre ha querido participar en la ceremonia de apertura" y que, tras "trabajar en la programación y la logística", la artista de origen puertorriqueño acudirá al estadio Arena Corinthians de Sao Paulo para cantar minutos antes del inicio del torneo con el partido que enfrentará a Brasil y Croacia.

"Cualquier declaración contraria era prematura", aseguraron en un comunicado.

El tema de Pitbull, J-Lo y Leite, con estrofas en español e inglés, ha suscitado muchas críticas entre los aficionados brasileños, que lamentan que el tema no recoge la riqueza musical del país anfitrión.