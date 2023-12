Jennifer Lopez y Ben Affleck aseguran que tienen estrés postraumático por culpa de la prensa

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood. Sin embargo, en su primera relación, que fue entre los años 2000 y 2003, los famosos vivieron momentos no tan agradables por cuenta de los medios de comunicación.

Esta información la dieron a conocer recientemente los actores, luego de casados, señalando que por cuenta de lo que vivieron en esos años sufren estrés postraumático.

Lopez y Affleck concedieron una entrevista a la revista Variety confesando que, durante su primer tiempo juntos, fueron bastante hostigados por la prensa, cosa que los afectó. Ahora, en su segunda relación amorosa, que llegó hasta el altar, aseguran que ya no sucede porque son más maduros.

"Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático causado por el escrutinio de los medios que soportamos cuando salimos por primera vez, pero ahora somos mayores", aseguraron.

En ese entonces, 'Bennifer' -como se apodó en los medios a la pareja- eran perseguidos y hostigados por la prensa que quería obtener las primicias de la relación amorosa de las estrellas. Jennifer Lopez y Ben Affleck señalaron que la situación no ha cambiado ahora en su segunda relación, pero que los que sí cambiaron fueron ellos y saben lidiar con lo que sucede a su alrededor.

"Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no se trata tanto de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres", agregaron en la entrevista.

Esto lo señalaron ante la expectativa que está generando el documental 'This Is Me... Now', en el cual Jennifer Lopez y Ben Affleck revelaran los secretos no conocidos sobre su romance. Luego de terminar en 2003, cuando cancelaron abruptamente su compromiso, regresaron recientemente y se casaron.

También aclararon que tomar la decisión de realizar este documental no fue nada fácil, pues era exponer algo que antes quisieron esconder de los medios.

Lopez reveló que finalmente lo aceptaron porque "como artistas tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”.

Aunque todavía no hay fecha del lanzamiento del documental que develara los pormenores de la historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, lo que sí han recalcado ambos actores es que será estrenado en 2024.