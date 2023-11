Jenny López, novia de Jhonny Rivera, revela el motivo por el que responde a las malas críticas

La novia de Jhonny Rivera, Jenny López, ha sido blanco de críticas por parte de varios usuarios de redes sociales debido a su relación con el cantante de música popular, ya que él es 29 años mayor que ella. La cantante no ha dejado pasar los malos comentarios de las personas que quieren atacarla y siempre les responde a sus críticas.

En historias de su Instagram, la novia de Jhonny Rivera respondió a un seguidor que le preguntó lo siguiente: "¿Por qué contestas los malos comentarios?".

La artista le contestó a su fanático que ella tiene un carácter fuerte y que, si algo no le gusta, prefiere decirlo. “Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona”, expresó.

Jenny López dice que tal vez ha soportado algunas malas críticas y hasta se ha acostumbrado. A pesar de eso, afirma que hay muchas personas que reciben comentarios odiosos y que no saben cómo responder, así que piensa en ellos.

Publicidad

“¿Cómo es posible que haya gente tan desocupada que crea cuentas falsas para ofender a los demás?”, pregunta Jenny.

La artista describe a esas personas como “valientes a través de una pantalla y por medio de una cuenta falsa, porque lo ven a uno en persona y hasta ahí les llega la valentía”.

Finalmente, la novia de Jhonny Rivera expresa que, “si uno no tiene nada bueno qué decir, es mejor quedarse callado. No sabemos cuánto daño le podemos hacer a otros con nuestras palabras, por solo suponer”.

Publicidad

Cabe recordar que un usuario de Instagram criticó fuertemente a Jenny López por “usar la misma ropita” en una de sus presentaciones, a lo que la cantante le respondió: "¿Acaso usted usa la ropa una sola vez y luego la desecha? Si es así, por favor, dígame dónde lo hace, porque yo no puedo permitirme ese lujo".