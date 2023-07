Jesse & Joy sufrieron dolorosa perdida antes de uno de sus conciertos: "Se fue sabiéndose amada"

La pareja de hermanos ganadores del Grammy Latino , Jesse & Joy, compartió en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su abuela, el cual se dio pocas horas antes de uno de los conciertos de su gira Summer Tour 2023.



"Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz", confirmó Joy Huerta mediante una tierna publicación de Instagram donde muestra diferentes fotos de su abuela disfrutando con ella.

La cantante de Dueles admitió que aunque se sentía "con el corazón completamente atropellado", el poner compartir con sus fans la hizo acompañada y amada en este difícil momento.

"Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida", escribió la artista.

Esto sucedió mientras Jesse & Joy se encontraban en uno de los conciertos de su gira por Estados Unidos y Canadá, la cual hace parte de la promoción de su último álbum, Clichés. El tour, que comenzó el 15 de junio y terminará el 12 de agosto, llevará su repertorio a 29 ciudades.

El grupo de pop y folk méxico-estadounidense inició su trayectoria en el mundo musical en 2005, cuando lanzaron su primer álbum debut homónimo, Jesse & Joy. Esto les dio reconocimiento internacional, y solo dos años después lograron ganar su primer Premio Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista.

Por su parte, Jesse Huerta también le dedicó una publicación donde de manera concisa, pero significativa, le envió un mensaje a su abuela Bev diciéndole que la amará por siempre. Esta estuvo acompañada de unas imágenes donde se ve a la adulta mayor disfrutando de la compañía de su familia en alguna celebración mientras usaba una cánula de oxígeno.

"Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario. Cuando les digo familia quiero que sepan que lo digo de corazón, porque es lo que me hacen sentir", concluyó Joy.

Personajes del mundo del espectáculo como Mon Laferte, Angelique Boyer, Juan Luis Guerra, Galilaia Montijo y Laura Pausini presentaron sus condolencias ante la perdida de los artistas.