Jessi Uribe confiesa cómo ocultaba los kilos de más “para no verme gordito”

Jessi Uribe, en una entrevista por ocasión del octavo aniversario de la Revista Vea, recordó una jocosa experiencia que tuvo en una sesión de fotos para una portada de esa publicación.

Sus palabras desataron la risa de su pareja Paola Jara, quien lo acompañaba, y de los periodistas.

“Voy a contar que yo siempre he sido gordito, sino que me colocaba fajas apretadísimas para no verme gordo”, dijo el bumangués.

Pero su relato no se quedó ahí. También reveló la incómoda experiencia que vivió un día que iba para una sesión de fotos y olvidó una de sus fajas, usadas para ocultar los kilos de más.

“Cuando llegué a la revista, me vieron al ojo, me dijeron, no, no es tan gordo, es talla L, las camisas, lo botones, se querían reventar, preciso me había ido sin faja”, recordó.

Después de su separación con Sandra Barrios, Jessi Uribe se radicó en Medellín con su nueva pareja, la cantante Paola Jara.

Publicidad

En esa ciudad asumió nuevos hábitos, a los que le sumó una intervención quirúrgica, lo que le ha significado cambios importantes en su condición física.

Y, aunque antes se veía gordito, Jessi Uribe ahora se encuentra más delgado y las fajas son cosa del pasado.