Jessi Uribe, duramente criticado por llegar tardísimo a concierto en Bogotá: "Qué falta de respeto"

El cantante de música popular Jessi Uribe se presentó en el Movistar Arena de Bogotá este viernes, 10 de noviembre. Se esperaba que fuera una noche de despecho y fiesta; sin embargo, el artista hizo enojar a muchos de sus fanáticos al hacerlos esperar más de dos horas para iniciar su show.



Y es que el concierto estaba programado para comenzar a las 8:00 p.m., pero Jessi Uribe no apareció en el escenario hasta después de las 10:00 p.m. sin dar ninguna explicación ni disculpa por el retraso.

Mientras tanto, los asistentes expresaron su molestia y su aburrimiento en las redes sociales, calificando la actitud del cantante como una "falta de respeto".

"El sentido de responsabilidad de ciertos artistas colombianos dejan mucho que desear. Concierto programado para las 20:00 horas y, siendo las 22:00 horas, el señor Jessi Uribe no se presenta. ¡Qué falta de respeto con el público!", escribió un fanático.



"Me siento estafada, pagué una boleta muy cara para ver a Jessi Uribe y me tocó ver un escenario vacío" y "Jessi Uribe se cree una estrella internacional y no respeta a sus fanáticos, qué decepción", fueron las opiniones de otros asistentes al concierto.

Un concierto de pura radio la calle son las 10:05 minutos y JESSI URIBE no aparece QUE FALTA DE RESPETO de los organisadores de este concierto en el Movistar Arena. para escuchar musica la escucho en mi casa o en un bar @RevistaSemana @ClaudiaLopez pic.twitter.com/PhvM2WwgHl — Humberto (@humbertofonsec7) November 11, 2023

Cuando Jessi Uribe finalmente salió al escenario, se notó nervioso y ansioso. Antes de empezar a cantar, se tomó un trago de aguardiente y agradeció la presencia de los asistentes, sin mencionar el motivo de su tardanza.

"Gracias por estar aquí, estoy muy feliz. Estoy nervioso, quiero que se me quiten los nervios", expresó el artista. Al final, Jessi Uribe puso a cantar a sus fanáticos y logró calmar la situación. Aun así, las críticas fueron más que evidentes en redes sociales.