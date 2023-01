Jessi Uribe les responde a seguidores por qué se deja “tratar mal” de Amparo Grisales en Yo Me Llamo

Lejos de enojarse, el cantante y jurado del reality se tomó la pregunta con humor y resolvió la duda en sus historias de Instagram.

Amparo Grisales demuestra que es una mujer de carácter a la hora de exigirles a los participantes de Yo Me Llamo. Esos comentarios muchas veces significan discusiones con otros miembros de la mesa y terminan en regaños.

Por ese tire y afloje decidieron preguntarle a Jessi por qué se dejaba “tratar mal” de su compañera, a lo que él respondió.

“@agrisales333 nunca me trató mal, solo me estaba educando”, escribió a sus seguidores en Instagram.

