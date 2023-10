Jessi Uribe lloró recordando su paso por concursos de canto y regañó a su imitador en Yo me llamo

Jessi Uribe es actualmente uno de los artistas de música popular más reconocidos de Colombia e incluso ha conquistado el mercado mexicano y estadounidense con sus canciones. Pocos recuerdan que el santandereano inició su camino musical pasando por varios realities de canto en televisión.



Este viernes, 20 de octubre de 2023, el cantante estuvo como invitado en el programa matutino Día a Día para promocionar su próximo concierto del 10 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, pero allí recordaron su paso por tres concursos de Caracol Televisión.

El momento rápidamente se convirtió en algo emotivo, cuando le mostraron su primera audición en el programa La Voz Colombia 2013 de Caracol Televisión. El cantante popular llegó al escenario e intentó convencer a los jurados Andrés Cepeda, Ricardo Montaner, Fanny Lu y Gilberto Santa Rosa.

En ese entonces se presentó con su nombre real, Yesid Uribe, y se quedó en el equipo de Cepeda. Al ver su audición de 10 años atrás, las lágrimas empezaron a salir de los ojos del intérprete de Dulce pecado.

Jessi Uribe no se contuvo en llanto en Día a día pic.twitter.com/DzaEjti58n — Ana (@PuraCensura) October 20, 2023

Jessi Uribe expresó con la voz entrecortada que recordar ese primer intento lo conmovía bastante por el significado que tuvo para él. "En La Voz aprendí que no solo puedo cantar mariachi, sino que también me demostró que podía ser coqueto", aseguró.

Publicidad

Sin embargo, agregó que, cuando salió del concurso, "no pasó nada" y no lo contrataban. "Yo decía '¿pero qué pasó?'. Me di cuenta que los realities te dan visibilidad, pero había que construir un equipo de trabajo", apuntó.

En 2018, Jessi Uribe lo volvió a intentar y audicionó en A Otro Nivel. En esta ocasión, según detalló el artista, su panorama era diferente porque tenía con él un mánager y un equipo.



"Rafa me dijo que me presentara y yo le decía: '¿Será?, es que pasar por otro reality y ya con carrera'. Pero finalmente le dije: 'Si subo ese ascensor, me lo ganó, porque ya tengo la experiencia'", recordó. Aunque no ganó el programa, llegó a la final.

Jessi Uribe regañó a su imitador de Yo Me Llamo

Por otro lado, a Jessi Uribe le mostraron la más reciente presentación de su imitador en el concurso Yo me llamo de Caracol Televisión y, al verlo, el famoso preguntó "¿yo canto así?".

Publicidad

Aunque reconoció el talento del participante, Jessi Uribe le dio algunos consejos para que no se notara que se quedaba sin aire en las presentaciones, le pidió más coquetería y finalmente le hizo una importante corrección.



"Canta como con un acento paisa exagerado. Yo no soy paisa, soy santandereano, hay que prestarle atención a eso", concluyó el artista.