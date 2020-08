Jessi Uribe por fin muestra tatuaje que ocultaba por pequeño error de ortografía

Mientras tomaba el sol, Jessi Uribe dejó ver los detalles de su nuevo tatuaje en el pecho dedicado al amor.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’ se plasmó en tinta negra una inspiradora frase en inglés, la cual traduce al español: “Donde la vida comienza y el amor nunca termina”.

Este mensaje se suma a los cerca de 12 tatuajes que tiene el cantante de música popular en ambos brazos, el pecho, el cuello y el abdomen.

Sin embargo, el bumangués fue cuestionado por un seguidor, quien le dijo que la frase estaba mal escrita y le explicó que a la palabra end le faltaba una s, por su conjugación. Uribe le salió al paso a la crítica y recientemente le agregó a su tatuaje la letra que le faltaba.

Inicialmente decía: "Where life begins and love never end" y ahora se lee: "Where life begins and love never ends".

Publicidad

¿Tatuaje en honor a Paola Jara?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, el cantante les contó a sus seguidores si piensa tatuarse el nombre de su novia.

“¿Que te vas a tatuar el nombre de Paola?”, le escribió una seguidora.

A lo que Jessi respondió con el gif de un hombre que se ríe a carcajadas mientras mueve la cabeza negando dicha pregunta.

Publicidad

Le puede interesar: