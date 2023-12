Jessi Uribe recordó el sudado de pollo de Paola Jara

Durante el año 2020, Paola Jara fue tendencia por un particular tema que, incluso ahora, se lo recuerdan ocasionalmente en redes sociales y entrevistas: el sudado de pollo que preparó. La cantante fue blanco de críticas y burlas por su preparación y ahora fue Jessi Uribe el que recordó el asunto con algo de ironía.

En su momento, la intérprete de Mala mujer recibió malos comentarios por lo que, según los internautas, era un plato que se veía "insípido" y "sin sabor". Después de defenderse y dejar pasar la ola, la misma Paola Jara y su pareja han hecho bromas sobre el tema.

A través de sus redes sociales, Jessi Uribe realizó un reto de Instagram en el que los usuarios de la red social revelan a sus seguidores algunos datos básicos como edad, signo, lugar o comida favorita. El cantante respondió todas las preguntas y en la parte de comida favorita mencionó "sudado de pollo", recordando el suceso con su pareja y añadiendo un emoticón de una carita a la que se le hace agua la boca.

Jessi Uribe reveló algunos datos básicos sobre él. @jessiuribe3

Entre los otros datos básicos que el intérprete de Dulce pecado reveló con esta actividad en redes sociales, señaló a sus más de seis millones de seguidores que tiene 36 años, que es signo Aries, mide 180 centímetros y su talla de zapatos es 43.

Además, aseguró que tiene 20 tatuajes, pero ninguna perforación, así como que le tiene fobia a los ratones y a las serpientes. Sobre sus cosas favoritas, más allá del sudado de pollo, están Las Maldivas y el cantante Joan Sebastian.

Sobre el sudado de pollo, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron más detalles en pasadas entrevistas que concedieron al programa The Juanpis Live Show. Allí el cantante de música popular reconoció que el plato "se veía feo", pero le aseguró al presentador que tenía buen sabor.

Por su parte, Paola Jara explicó el motivo para que su preparación se viera "insípida" para los usuarios de redes sociales. "La verdad es que como no me gusta ni el tomate ni la cebolla en pedazos, todo lo licuamos en mi casa y lo guardo en frasquitos”, confesó la cantante.

Finalmente, señaló que “me he reído en cantidades y hasta hoy sigo viendo todos los sudados de pollo donde la gente de diferentes ciudades me etiquetan, me han hasta mandado fotos de cartas de restaurantes que llevan mi nombre”.