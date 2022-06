Jessi Uribe revela la razón por la que casi se aleja de Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, pero al principio tuvieron que sortear numerosos obstáculos para consolidar su relación.

El cantante reveló recientemente cómo fue el inicio del romance y que por poco desfallece en su intento por conquistarla, pues ella en una ocasión le expresó que no podían enamorarse.

Precisamente, de allí nació la canción de Jessi Uribe llamada ‘Prohibido enamorarse’, señala Publimetro.

“Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse”, contó el artista.

Las críticas no le faltaron a la pareja, pues Jessi Uribe había terminado con la madre de sus hijos después de años de relación. Uribe siempre ha negado que le haya sido infiel a su exesposa.

Los artistas ahora están felizmente casados. Paola Jara revivió ese mágico momento en su canción y video ‘La boda’.