Jessi Uribe sorprendió a Paola Jara con costoso regalo: “Gracias, mi amor”

El cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a su compañera sentimental, la también intérprete Paola Jara, con un millonario regalo. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el famoso enseñó la reacción de su pareja al recibir un nuevo iPhone. Además, lo acompañó con la palabra “estrenando”.

En medio de felicidad, emoción y sonrisas, Paola Jara dijo “gracias, mi amor”.

Jessi Uribe aprovechó para agradecer a quien, al parecer, hizo posible la entrega del celular, apuntando con la cámara a una mujer de saco café y diciendo “gracias”.

Jessi Uribe lloró recordando su paso por concursos de canto

De otro lado, el viernes 20 de octubre de 2023, Jessi Uribe estuvo como invitado en el programa matutino Día a Día y allí recordaron su paso por tres concursos de Caracol Televisión.

El momento rápidamente se convirtió en algo emotivo, cuando le mostraron su primera audición en el programa La Voz Colombia 2013 de Caracol Televisión. El cantante popular llegó al escenario e intentó convencer a los jurados Andrés Cepeda, Ricardo Montaner, Fanny Lu y Gilberto Santa Rosa.

En ese entonces se presentó con su nombre real, Yesid Uribe, y se quedó en el equipo de Cepeda. Al ver su audición de 10 años atrás, las lágrimas empezaron a salir de los ojos del intérprete de Dulce pecado.

Jessi Uribe expresó con la voz entrecortada que recordar ese primer intento lo conmovía bastante por el significado que tuvo para él. "En La Voz aprendí que no solo puedo cantar mariachi, sino que también me demostró que podía ser coqueto", aseguró.

Sin embargo, agregó que, cuando salió del concurso, "no pasó nada" y no lo contrataban. "Yo decía '¿pero qué pasó?'. Me di cuenta de que los realities te dan visibilidad, pero había que construir un equipo de trabajo", apuntó.

En 2018, Jessi Uribe lo volvió a intentar e hizo una audición en A Otro Nivel. En esta ocasión, según detalló el artista, su panorama era diferente porque tenía con él un mánager y un equipo.

"Rafa me dijo que me presentara y yo le decía: '¿Será?, es que pasar por otro reality y ya con carrera'. Pero finalmente le dije: 'Si subo ese ascensor, me lo ganó, porque ya tengo la experiencia'", recordó. Aunque no ganó el programa, llegó a la final.