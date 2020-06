Jessica Cediel abrió su corazón y dijo la razón por la que no se casó con ninguno de sus ex

En entrevista con Andrés Wilches en AutoStarTv, Jessica Cediel habló de cómo la pasa en cuarentena al lado de sus padres y de la recuperación de su reciente cirugía.

También, se refirió a sus antiguas relaciones y los motivos por los que no se casó con ninguno de sus recientes novios, con quienes se comprometió.

“Simplemente eran las personas que Dios no tenía para mi vida. De cada relación se aprendió y pues se tomó la decisión porque se tenía que tomar”, dijo Jessica.

Respecto al caso puntual de su noviazgo con Leo Sarria comentó que: “no me gustó para donde íbamos, pasaron ciertas cositas que no me llenaban para un matrimonio, para una relación a futuro y para toda la vida y simplemente dije no más, muchas gracias y hasta luego”.

Algo similar, según la presentadora, pasó con Mack Roesch.

“Empezamos a tener muchas diferencias, creo que fue una relación demasiado apresurada, donde no nos conocimos lo suficiente. Fue como un momento muy turbulento, yo estaba muy vulnerable, porque me proponen matrimonio en medio de una cirugía, a tres días de estar vuelta una nada físicamente, psicológicamente y emocionalmente, hay una inestabilidad mutua y al final se acabaron las cosas”, narró Cediel.

Finalmente, la bogotana resaltó que la gran lección que aprendió con estos dos casos es a no abrir las puertas de su intimidad para evitar señalamientos y críticas.