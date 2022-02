La modelo Jessica Cediel decidió abrir un espacio en su cuenta de Instagram para preguntas y respuestas a sus seguidores. Uno de los temas que más destacó es si la presentadora bogotana tendría una cuenta en Onlyfans.

“¿Tendrías Onlyfans?”, preguntó un fanático de la periodista.

Jessica Cediel respondió que no tiene intenciones de abrir una cuenta en dicha plataforma, pero que respeta a todas las personas que generan ingresos bajo esta modalidad.

“Jamás lo haría. Respeto muchísimo a todas las personas que lo hacen, que lo tienen, que lo usan. Pero en este caso, no lo haría, no tengo la necesidad, no me gusta”, respondió.

