Jessica Cediel, con síntomas de COVID, no usa tapabocas mientras va a tomarse la prueba en EE. UU.

Ante la expectativa de saber si dio positivo o no para coronavirus están los seguidores de Jessica Cediel , pues la presentadora divulgó recientemente que tiene síntomas que indicarían que fue contagiada.

“Lo saludamos con estas caras preciosas, de enfermas, porque no se imaginan: todo parece indicar que nos dio, sí señoras y señores, nos dio el coronavirus”, dijo la bogotana.

El video en el que dio a conocer la situación permite ver que no guarda protocolos de bioseguridad, como el uso del tapabocas, para evitar contagiar a su hermana mientras conduce, a pesar de que esta aseguró que no tiene síntomas.

“Yo tengo síntomas, no huelo nada, nada me sabe, estoy congestionada”, manifestó Jessica Cediel, a lo que su hermana respondió de manera descomplicada: “Yo no todavía, ella me lo quiere pegar a mí”.

Sin embargo, la presentadora la corrigió y manifestó: “Ella tiene tos y un poquito de dolor de pecho”.

Por eso, ambas se dirigieron a hacerse una prueba sin bajarse de su auto, posibilidad ofrecida por algunos laboratorios en Estados Unidos, donde se encuentran.

“Vamos a hacernos la prueba, deséenos suerte”, pidió la periodista, empresaria y modelo.

“Les confieso que estoy nerviosa, pero no queda otra que tomarla con la mejor actitud”, escribió.

La negativa al uso del tapabocas ha sido duramente cuestionada por la OMS y por autoridades en Estados Unidos, donde hasta el presidente Donald Trump fue objeto de críticas por no usar bien ese elemento de protección del COVID-19.

Ese país es el más golpeado por la pandemia, con 8,32 millones de contagios confirmados y 221 mil personas fallecidas por la enfermedad.

En todo el mundo van 40,9 millones de contagiados y 1,13 millones de muertos por COVID-19.