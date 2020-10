Jessica Cediel deja ver la cicatriz en su cola y dice que se tiene que volver a operar

View this post on Instagram

Jessica Cediel mostró por primera vez su cicatriz 🤯 La presentadora luego de nueve meses se atrevió y lució una parte de cómo le quedó su resultado final😰 Además, reveló que se está preparando para una nueva cirugía, ya que deben corregirle su mala cicatrización 😥 Jessica en una pasada ocasión, expresó que debido a la difícil situación que vivió con su exprometido se le dañó su proceso de sanación 😔 ¿Qué tal le quedó?🤔