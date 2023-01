Jessica Cediel le dice adiós a la soltería y publica foto de su nuevo novio

La colombiana y su actual pareja se conocieron en un reality que ella presentaba.

Mack Roesch, exparticipante del programa Exatlón Estados Unidos, es el nuevo novio de Jessica Cediel.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la presentadora, quien a mediados de julio había anunciado su compromiso con el empresario Leo Sarria.

Aunque la bogotana no confirmó los motivos de la cancelación de su boda, hoy luce feliz al lado del estadounidense.

También, Melissa Cediel, una de las hermanas de la presentadora, hizo referencia al buen momento sentimental que atraviesa Jessica:

“Me alegra que finalmente llegó un hombre a tu vida que te ama por quien eres y no por lo que representas, un hombre temeroso de Dios sin necesidad de aparentar y eso vale oro. Dios los bendiga”, escribió en un comentario de Instagram.



Advertisement