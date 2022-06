Jessica Cediel muestra los biopolímeros que le retiraron de los glúteos: "Eso es veneno"

Hace algunos días, Jessica Cediel le contó a sus más de 9 millones de seguidores que se sometió a lo que sería su última cirugía para "un retiro de una pepita de biopolímero". La presentadora ha pasado varias veces por el quirófano con el fin de extraer completamente esta sustancia de su cuerpo.

Por fortuna y según cuenta la modelo, el procedimiento quirúrgico salió muy bien; sin embargo, el proceso de recuperación ha sido muy difícil para ella. Y es que además del dolor en sus glúteos, Jessica Cediel no ha podido sentarse.

"Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma", comentó.

Además, Jessica Cediel le mostró a sus seguidores cómo son los biopolímeros que le extrajeron de los glúteos. "Miren allá, ¿si ven el plástico? Vean esa porquería. Eso es Veneno, es malo. Este es un pedazo de lo que me sacaron de la nalga izquierda", concluyó.