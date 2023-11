Jessica Cediel resolvió dudas sobre por qué sigue soltera: "¿Eres muy complicada?"

La presentadora Jessica Cediel realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en la red social de Instagram. Uno de los interrogantes más comunes que recibió la famosa estuvieron relacionados con su vida amorosa.

Desde hace varios años se desconocen detalles sobre la vida amorosa de la presentadora bogotana, cuyas relaciones más famosas han sido con el cantante Pipe Bueno y el empresario Mark Roesch. A sus seguidores, Jessica Cediel les reveló los motivos que la llevan a estar soltera.

"¿Por qué no tienes novio Jessica? ¿Eres una mujer muy complicada?", le escribió un internauta a Jessica Cediel. La presentadora reaccionó escribiendo que "todos los días" le preguntan "referente a este tema", por lo que decidió responder honestamente.

"No tengo novio porque gracias a Dios tengo muy claro lo que no quiero para mi futura relación", empezó señalando Cediel y luego agregó lo siguiente: "No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios, recuerda que los planes de Dios son perfectos".

Cabe recordar que Jessica Cediel tuvo una relación de seis años con el cantante de música popular Pipe Bueno, mientras que con el estadounidense Mark Roesch alcanzó a estar comprometida, pero todo terminó en 2020.

Después de eso, aunque ha estado involucrada en rumores, no se ha confirmado que haya tenido otra pareja sentimental.

"Si a eso le llamas ser complicada, entonces sí lo soy", concluyó Jessica Cediel en su respuesta.

La publicación de la reconocida presentadora bogotana se difundió en algunas cuentas dedicadas a difundir noticias de entretenimiento, en las que los internautas reaccionaron.

"Yo creo que nadie la aguanta, porque la vieja físicamente es muy linda", "Y Dios que culpa tiene", "Ella es hermosa, pero sí creo que algo debe de tener para estar sola y que todas sus anteriores relaciones no hayan funcionado", "Debe ser insoportable y por eso no hay novio que aguante", se lee en varios comentarios.

Recientemente, Jessica Cediel también fue blanco de críticas en las redes sociales, luego de que el pasado 31 de octubre diera su opinión sobre el Halloween, indicando que ese día es "diabólico, demoníaco y satánico" . La presentadora le salió al paso a las burlas en sus historias de Instagram.

"Me juzgan por usar un escote, pero mi identidad está con Cristo y es él quien realmente conoce mi corazón", respondió en su momento.

La presentadora invitó a los internautas a no fijarse en las apariencias y prestar más atención al mensaje que ella quería transmitir en sus redes sociales.